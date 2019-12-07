Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не исключил, что Эрнесто Вальверде может покинуть пост главного тренера команды до истечения контракта.
"Его контракт рассчитан до 2021 года, но есть пункт, при котором весной клуб и тренер смогут решить, продолжать ли вместе.
Останется ли тренер, зависит от многих факторов. В последнее время в "Барселоне" тренеры быстро менялись. Трех лет должно быть достаточно, но решение должен принять он. Зависит от того, насколько он будет уставшим, хотя мне Вальверде кажется воодушевленным человеком", — сказал Бартомеу интервью El Suplement.
Sport24
Президент "Барселоны": Вальверде сам должен решить, уходить ли в отставку весной
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