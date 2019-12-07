» » Президент "Барселоны": Вальверде сам должен решить, уходить ли в отставку весной

Президент "Барселоны": Вальверде сам должен решить, уходить ли в отставку весной

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не исключил, что Эрнесто Вальверде может покинуть пост главного тренера команды до истечения контракта.

"Его контракт рассчитан до 2021 года, но есть пункт, при котором весной клуб и тренер смогут решить, продолжать ли вместе.

Останется ли тренер, зависит от многих факторов. В последнее время в "Барселоне" тренеры быстро менялись. Трех лет должно быть достаточно, но решение должен принять он. Зависит от того, насколько он будет уставшим, хотя мне Вальверде кажется воодушевленным человеком", — сказал Бартомеу интервью El Suplement.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вальверде Барселона
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Р. Кин: не ожидал, что "Манчестер Юнайтед" обыграет "Манчестер Сити"
Президент "Барселоны": Вальверде сам должен решить, уходить ли в отставку весной
Гвардиола: нереалистично думать о том, чтобы догнать "Ливерпуль"
Кафанов: у "Ростова" нет спада 1
Емельянов возглавил "Оренбург"
Салах забил 63 гола в 100 матчах в АПЛ. Только три игрока были лучше египтянина
Гвардиола показал худший старт сезона в тренерской карьере
Газизов: "Уфа" уходит на перерыв достойно, на хорошем месте 3
Болельщик "Манчестер Сити" оскорбил Фреда на расовой почве во время дерби с "МЮ" 1
Уткин - о семерых фанатах "Уфы", покинувших стадион: как могли, так и поддержали. Молодцы 4
Моуринью: Cон и правда невероятен
Тухель: это был очень сложный матч в трудных условиях
Бубнов: "Зенит" не упустит такого преимущества 7
Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании
Сульшер: должны были обыграть "Манчестер Сити" с разницей в три или четыре гола
Гусев: давайте посадим окулистов на бровки, может, так лучше будет? 2
Представитель агентства: за Незгодой следят клубы из России, MLS, Серии A и Бельгии
"Барселона" благодаря хет-трику Месси обыграла "Мальорку"
Сёмин: уверен, что Хачатурянц наведёт порядок и примет правильные решения 5
"Лацио" одержал победу над "Ювентусом" 3
Клопп - о матче с "Борнмутом": почти идеальный день для "Ливерпуля"
Кияев: абсолютно согласен со словами Гинера. Егорова уже пора менять 1
Гвардиола: всё, что "МЮ" показал, это 5 контратак, а мы играли в футбол 3
"Монако" разгромил "Амьен", Головин отметился голевым пасом 2
У Аликина во время матча с "Ахматом" родился сын
Рибалта: спортивный директор "Ювентуса" интересовался моим мнением об Алексее Миранчуке
«Юнайтед» порвал «Сити» быстрыми атаками. Не такая уж и сенсация
Грушевский: Казарцев и его помощники проявили чудовищный уровень непрофессионализма
Рибалта: зимой у "Зенита" будет два больших трансфера 21
"Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Манчестер Сити" 2
Все новости