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"Барселона" может снизить цену за Коутиньо для "Баварии"

"Барселона", возможно, пойдет на уступки в переговорах с "Баварией" о переходе полузащитника Филиппе Коутинью.

Аренда футболиста в "Баварии" истекает по окончании нынешнего сезона. Его контракт с "Барсой" действует до лета 2023 года.

По информации Bild, каталонский клуб готов пойти на уступки и продать игрока в "Баварию" не 120 миллионов евро, согласованные ранее, а за значительно меньшую сумму. Сам футболист ранее выразил желание продолжить карьеру в Германии.

27-летний игрок в текущем сезоне провел 20 матчей за "Баварию" и забил семь мячей при семи голевых передачах.

Sport24.ru


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Теги: Коутиньо Барселона Бавария Ла Лига Бундеслига
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