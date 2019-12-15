"Барселона" может снизить цену за Коутиньо для "Баварии"

"Барселона", возможно, пойдет на уступки в переговорах с "Баварией" о переходе полузащитника Филиппе Коутинью.Аренда футболиста в "Баварии" истекает по окончании нынешнего сезона. Его контракт с "Барсой" действует до лета 2023 года.По информации Bild, каталонский клуб готов пойти на уступки и продать игрока в "Баварию" не 120 миллионов евро, согласованные ранее, а за значительно меньшую сумму. Сам футболист ранее выразил желание продолжить карьеру в Германии.27-летний игрок в текущем сезоне провел 20 матчей за "Баварию" и забил семь мячей при семи голевых передачах.