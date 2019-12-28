В "Барселоне" считают, что Видаль вспомнил о бонусах только из-за интереса к нему со стороны другого клуба

"Барселона" недовольна тем, что полузащитник Артуро Видаль подал жалобу на клуб в ассоциацию футболистов Испании. Ему должны заплатить 2,4 миллиона евро в виде бонусов."Это уникальный случай в истории: кто-то не отдал вам долг, и вам кажется, что правила не соблюдаются, а затем вы ждете шесть месяцев без вежливого предупреждения о возможной ошибке и просите вернуть в течение 24 часов, — сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на представителя клуба. - Он просит выплатить ему сумму после того, как СМИ сообщают об интересе к нему со стороны другого клуба".В течение шести месяцев Видаль не считал необходимым сообщить нам что-либо по вопросу бонусов.