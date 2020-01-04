Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 19-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" (2:2).
"Удаление де Йонга навредило нам. У нас было три момента, чтобы закончить игру, а в конце они сравняли. Мы более или менее контролировали матч и, отыгравшись, были в порядке, хотели забивать еще. Им нужно было идти вперед, у нас появилось бы больше пространства... Все складывалось в нашу пользу, так что это (удаление) немного выбило нас из колеи, в конце соперник пошел давить и сумел забить.
Это футбол. Удаление стоило нам [результата], так происходит со всеми. Было непросто, соперник действовал закрыто и был очень мотивирован, но по ходу матча больше открывался.
Мы расстроены, потому что хотели получить три очка и вели в счете. Когда ты сравниваешь в конце, то зарабатываешь одно очко, а когда упускаешь преимущество – теряешь два. Мы старались победить, потратили много сил, чтобы взломать их оборону, и понемногу достигли этого, но затем остались вдесятером и они сравняли", - цитирует Вальверде Sports.ru со ссылкой на Marca.
Вальверде - о ничьей с "Эспаньолом": сравняв в конце, получаешь одно очко, упустив преимущество – теряешь два
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