Игроки "Малаги" поддержали тренера, которого отстранили за интим-видео

Футболисты "Малаги" выступили с заявлением, в котором поддержали главного тренера Виктора Санчеса дель Амо, отстраненного от исполнения своих обязанностей после попадания в сеть интим-видео с его участием.Санчес дель Амо оказался в центре секс-скандала во вторник, когда в испанском сегменте интернета стало распространяться видео, на котором 43-летний специалист показывает свой половой орган. Предположительно, этот ролик был добыт из личной переписки тренера в мессенджере. Санчес дель Амо заявил, что стал жертвой мошенников, которые вымогают деньги, и обратился в полицию."Малага", в свою очередь, отстранила тренера от исполнения обязанностей на время расследования инцидента."Каждый игрок "Малаги" выражает свою поддержку тренеру и его семье в этой чувствительной ситуации. Мы продолжим выкладываться на сто процентов и будем защищать цвета этого клуба независимо от обстоятельств. Мы не позволим никому и ничему расколоть нас в этот непростой момент", — говорится в заявлении футболистов."Малага" выступает во втором по силе испанском дивизионе и после 22 туров занимает 16-е место.