Шакира назвала причину, по которой не хочет замуж за Пике

Популярная певица Шакира дала интервью, в котором призналась, почему не хочет выходить замуж за футболиста "Барселоны" Жерара Пике. И это несмотря на то что они вместе уже почти 10 лет. Более того, колумбийская певица родила от испанского спортсмена двух сыновей: одному из них сейчас 6 лет, другому — 4."Честно говоря, брак пугает меня до чертиков, — призналась Шакира. — Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою возлюбленную, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения".Шакира также рассказала, что у них нет никаких письменных соглашений по поводу того, как они распределяют семейные задачи. При этом она отметила, что они оба очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга.Пике младше Шакиры на 10 лет: ему 32 года, ей — 42.