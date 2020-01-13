"Барселона" известила Вальверде о расторжении контракта

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сегодня был уведомлен клубом о скором расторжении контракта, сообщают два испанских ресурса — Catalunya Radio и Onda Cero.Ожидалось, что Вальверде будет уволен в понедельник, но в этот день 55-летний специалист провел тренировку команды. Кроме того, на базе у него состоялся разговор с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу. После этого Бартомеу отправился на заседание совета директоров.По данным испанских СМИ, "Барселона" не включила Вальверде в список участников пресс-конференции, которая будет проведена для журналистов на этой неделе.