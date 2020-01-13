"Барселона" рассталась с Вальверде и объявила о назначении нового тренера

Quique Seti?n will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020
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Каталонскую команду возглавил бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен, который будет представлен сегодня, 14 января. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. На официальном сайте "Барселоны" Сетьена описывают как тренера, который всегда являлся приверженцем атакующего футбола, привлекательного для болельщиков.
"Барселона" в текущем сезоне чемпионата Испании делит 1-е место с "Реалом" после 19 туров, а в Лиге чемпионов сине-гранатовые вышли в 1/8 финала, где встретятся с "Наполи".