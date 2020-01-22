"Бавария" взяла в аренду защитника "Реала" Одриосолу

Не имеющий места в основном составе "Реала" защитник Альваро Одриосола проведёт остаток сезона в "Баварии".
Фото: AS
24-летний футболист успешно прошёл медосмотр и в ближайшее время начнет тренироваться с мюнхенской командой, сообщает её официальный сайт.

Одриосола, перешедший в мадридский "Реал" из "Реал Сосьедада" летом 2018 года, провёл всего пять матчей за команду Зинедина Зидана в текущем сезоне.

Ранее за "Баварию" на правах аренды выступал полузащитник "Реала" Хамес Родригес.


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Теги: Бундеслига Ла Лига Реал Бавария
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