Бен Арфа продолжит карьеру в "Вальядолиде"

"Вальядолид" заключит соглашение с полузащитником Хатемом Бен Арфа, передает Eurosport.



Бен Арфа перейдет в испанский клуб на правах свободного агента. Его последним клубом был "Ренн", который он покинул летом 2019 года.



Французский футболист за свою карьеру успел поиграть за "Лион", "Марсель", "Ньюкаасл", "Халл Сити", "Ниццу", "ПСЖ" и "Ренн".



"Вальядолид" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 очка в 21 матче.