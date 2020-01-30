"Рома" арендовала воспитанника "Барселоны"

"Рома" взяла в аренду нападающего "Барселоны" Карлеса Переса.
ФК "Барселона"
Пресс-служба испанского клуба подтвердила, что 21-летний футболист до конца сезона будет выступать в Италии. За аренду римляне заплатят "Барселона" 1 миллион евро. Также летом "Рома" сможет выкупить Переса за 11 миллионом евро.

В нынешнем сезоне Перес провел 12 матчей за "Барселону", забил два гола и отдал три результативные передачи.

"Барселона" после 21 тура занимает второе место в Ла Лиге, набрав 43 очка. "Рома" находится на четвертой строчке в чемпионате Италии, имея 39 очков в активе.


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Теги: Барселона Рома Серия А Ла Лига Зарубежные трансферы
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