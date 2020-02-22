Сетьен - о покере Месси в ворота "Эйбара": он делает то, что не могут другие

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал игру Лионеля Месси во вчерашней игре с "Эйбаром" (5:0).

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"Мы ждали такого результата. В предыдущих матчах мы не использовали свои моменты. Три мяча в первом тайме успокоили нас. Впереди у нас важная неделя.



Месси делал это в течение 14 или 15 лет и будет продолжать это делать. Реальность такова, что он всегда отличается — если не забивает, то отдает пасы. Он лучший в мире, потому что делает то, что не могут другие", — приводит слова Сетьена El Mundo Deportivo.



Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Эйбар" в 25-м туре чемпионата Испании и поднялась на первое место в турнирной таблице, обогнав мадридский "Реал".



Аргентинский форвард "блауграны" Лионель Месси оформил во вчерашней игре покер, прервав свою безголевую серию из 6-ти матчей.



Всего в сезоне 2019/2020 на счету Месси 23 забитых мяча и 16 результативных передач в 28 матчах за "Барселону" во всех турнирах.