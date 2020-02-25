Класико, напомним, cостоится 1-го марта.
Пике вчера подвернул левый голеностоп и был заменен на 93-й минуте. После игры испанец отметил, что чувствует себя хорошо и сможет принять участие в матче с "Реалом", передает Sport.es.
Пике сообщил, что сможет сыграть с "Реалом", несмотря на травму
Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1) сообщил, что сможет сыграть против мадридского "Реала" в чемпионате Испании.
Фото: barcablaugranes.com
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