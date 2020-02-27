ФИФА требует от Ла Лиги запретить переходы вне трансферного окна

ФИФА обратилась к федерации футбола Испании с требованием запретить переходы вне трансферного периода, сообщает Marca.

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Данное требование напрямую связано с трансфером нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта в "Барселону", который состоялся 20 февраля.



"Сине-гранатовые" лишились из-за травм своих нападающих Усмана Дембеле и Луиса Суареса и получили разрешение от федерации футбола подписать игрока после закрытия трансферного окна. Получив разрешение на трансфер, "Барселона" активировала опцию выкупа в контракте Брейтуэйта за 18 миллионов евро.



При этом "Леганес", идущий в зоне вылета и лишившийся своего основного форвард, не мог никак повлиять на ситуацию. Недовольство ситуацией высказали президент и главный тренер клуба.



В 2016-м году ФИФА уже обращалась к испанской федерации с такой просьбой, но изменений не последовало.