"Атлетико" не смог обыграть последнюю команду Ла Лиги

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Эспаньолом".



Чемпионат Испании



26 тур



"Эспаньол" - "Атлетико" 1:1



Голы: Савич, 24 (авто.), Сауль, 46



Эспаньол: Д. Лопес, Вила, Кабрера, Эспиноса, Х. Лопес, Дардер, Итурраспе (Мелендо, 71), Санчес, Эмбарба (Педроса, 81), Лэй (Кальери, 71), Де Томас



Атлетико М: Облак, Савич, Триппьер, Лоди, Фелипе, Карраско (Фелиш, 56), Парти, Сауль, Коке, Корреа (Витоло, 69), Мората (Коста, 63)



Предупреждения: Фелипе, 6, Эмбарба, 38, Парти, 42, Коке, 86, Лоди, 89, Санчес, 90, Лопес, 90+2