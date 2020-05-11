Кукурелья может вернуться в "Барселону" за 15 млн евро. Год назад испанцы продали его за шесть

Защитник "Хетафе" Марк Кукурелья может вернуться в "Барселону".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Catalunya Radio.



По версии источника, нынешний защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может быть продан, а на подмену Хорди Альбе может быть куплен 21-летний Кукурелья, который покинул клуб год назад за 6 млн евро. У клуба есть право выкупа испанца за 15 млн евро.



В нынешнем сезоне Кукурелья провёл 26 матчей в чемпионате Испании, забил гол и отдал четыре голевые передачи.