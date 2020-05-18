Сонг: когда "Барса" предложила мне контракт, и я узнал, сколько заработаю, я не думал над переходом дважды

Бывший игрок лондонского "Арсенала" и "Рубина" Алекс Сонг рассказал о своем переходе в "Барселону" в 2012 году.

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"Я встретился со спортивным директором каталонцев. Он сразу сказал, что играл я буду не очень часто. Но мне было все равно. Я знал, что теперь стану миллионером. Когда "Барса" предложила мне контракт, и я узнал, сколько заработаю, я не думал над переходом дважды", - сказал Сонг в прямом эфире в инстаграме.



32-летний камерунец выступал за "Барсу" с 2012 по 2016 год. Из "Арсенала" в "Барселону" он перешел за 15 млн фунтов.



Сейчас футболист находится без клуба после того, как "Сьон" расторгнул с ним контракт.