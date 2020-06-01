Ранее сообщалось, что хорватский футболист ближайшим летом с большой долей вероятности заключит соглашение с "россонери".
Однако по данным Calciomercato, в связи с уходом спортивного директора "Милана" Звонимира Бобана Модрич, скорее всего, не перейдет в итальянскую команду. Именно Бобану 34-летний полузащитник обещал перейти в клуб летом.
Контракт Модрича с "Реалом" действует до 2021 года.
Переход Модрича в "Милан" этим летом может не состояться
Хавбек "Реала" Лука Модрич может не перейти в "Милан".
Фото: © Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!