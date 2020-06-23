Ракитич: "Реал"? Они - такие же фавориты, как и мы

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился эмоциями после домашнего матча с "Атлетиком" из Бильбао.

Фото: инстаграм Ракитича

Хавбек стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.



- Войти в игру было очень трудно. Было тяжело, но я очень рад, что мне удалось открыть счет забитым голам в этом сезоне. Посвящаю его жене и дочерям, которые терпели меня в последние несколько месяцев.



"Реал"? Они - такие же фавориты, как и мы. Мы будем сражаться до конца, - цитирует Ракитича Marca.



Благодаря этой победе "Барселона" вышла на чистое первое место в таблице Ла Лиги. Каталонцы опережают мадридский "Реал" на 3 очка, однако у "сливочных" матч в запасе. Сегодня они сыграют дома с "Мальоркой". Встреча начнется в 23.00 по мск.



Сине-гранатовые проведут следующий матч против "Сельты" на выезде 27 июня.