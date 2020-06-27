Аспас выразил недовольство действиями Смолова в матче с "Барселоной"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас не оценил действия одноклубника Федора Смолова в отдельных эпизодах вчерашнего матча с "Барселоной".

Фото: ФК "Сельта"