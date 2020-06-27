Как сообщает El Desmarque, в одном из эпизодов Смолов взял игру на себя, а не отдал пас на Аспаса. Испанец высказал коллеге недовольство и в следующем эпизоде у ворот каталонцев сделал точно так же, предпочитая завершить атаку самостоятельно.
Напомним, матч "Сельты" и "Барселоны" закончился вничью - 2:2. Смолов и Аспас стали авторами голов. У сине-гранатовых дубль оформил Луис Суарес.
Федор Смолов провел за клуб из Виго 11 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Он выступает за испанцев на правах аренды из московского "Локомотива". Ранее сообщалось, что "Сельта" может выкупить российского форварда за 6 млн евро плюс 2 млн бонусов.
Аспас выразил недовольство действиями Смолова в матче с "Барселоной"
Нападающий "Сельты" Яго Аспас не оценил действия одноклубника Федора Смолова в отдельных эпизодах вчерашнего матча с "Барселоной".
Фото: ФК "Сельта"
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