Хохлов - о Смолове: если цена будет адекватной, Федя останется в "Сельте"

Тренер Дмитрий Хохлов, который будучи футболистом играл в Испании за "Реал Сосьедад", выразил мнение об игре нападающего "Сельты" Федора Смолова.

Фото: AFP