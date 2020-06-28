Хохлов - о Смолове: если цена будет адекватной, Федя останется в "Сельте"

Тренер Дмитрий Хохлов, который будучи футболистом играл в Испании за "Реал Сосьедад", выразил мнение об игре нападающего "Сельты" Федора Смолова.
Фото: AFP
- Конечно, Смолов хочет забивать больше, а не только грандам. Но получается "Барселоне" и "Реалу", что тоже хорошо. Большей проблемой, чем отсутствие голов, является малое количество времени на адаптацию. Только начал привыкать к команде - и началась пандемия.

Насколько я знаю, "Сельта" не против выкупить его контракт. Вопрос цены: если она будет адекватной, скорее всего, Федя останется. Думаю, у него такое желание есть, - цитирует Хохлова ВсеПроСпорт.

Напомним, вчера в рамках 32-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле сыграла вничью с "Барселоной". Встреча завершилась со счетом 2:2. Федор Смолов начал матч в стартовом составе и отличился на 50-й минуте, а спустя 10 минут был заменен.

Это второй гол российского нападающего в Ла Лиге текущего сезона. Первый он забил мадридскому "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Всего форвард провел в чемпионате Испании 11 матчей.

Смолов выступает за испанцев на правах аренды из московского "Локомотива". Ранее сообщалось, что "Сельта" может выкупить российского форварда за 6 млн евро плюс 2 млн бонусов.


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Теги: Хохлов Смолов Сельта Ла Лига
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