Куртуа провел 17 сухих матчей в сезоне Ла Лиги и повторил рекорд "Реала" 1995 года

Вратарь мадридского " Реала " Тибо Куртуа провел сухой матч с "Атлетиком" в 34-м туре Ла Лиги и достиг отметки в 17 игр на ноль.

Фото: Global Look Press

Таким образом, бельгиец обновил рекорд 25-летней давности. В сезоне 1994/95 столько же сухих матчей провел голкипер "сливочных" Франсиско Буйо.



"Реал" набрал 77 очков и увеличил отрыв от каталонцев до 7-ми баллов, однако у "Барселоны" есть матч в запасе. Сине-гранатовые сыграют сегодня вечером с "Вильярреалом".