Бывший наставник "Манчестер Сити" Пеллегрини возглавил "Бетис"

Пресс-служба "Бетиса" объявила о назначении чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера.



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66-летний тренер приступит к работе со следующего сезона. Контракт с ним подписал до 30 июня 2023 года.



Последним клубом Пеллегрини был "Вест Хэм". Ранее он возглавлял "Манчестер Сити", "Реал", "Малагу" и "Вильярреал".



Для "Бетиса" нынешний сезон складывается неудачно. В июне клуб уволил с поста главного тренера Руби. В настоящее время севильцы находятся на 13-м месте в Примере.