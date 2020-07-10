Счет во встрече открыл нападающий Карим Бензема с пенальти на 11-й минуте. Удвоил преимущество хозяев Марко Асенсио и установил итоговый счет - 2:0.
- Мы сосредоточены на нашей цели. Нам осталось сыграть три финала. Было важно победить и сохранить нашу победную поступь. "Реалу" нужно, чтобы вся команда была сплоченной и продолжала работать, - цитирует Варана Marca.
В таблице "Реал" опережает "Барселону" на 4 очка за три тура до конца розыгрыша Ла Лиги. В активе "сливочных" 80 очков.
Варан: нам осталось сыграть три финала
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан поделился эмоциями после победы над "Алавесом" в 35-м туре Ла Лиги.
Фото: Global Look Press
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