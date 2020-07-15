Сетьен: вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что не планирует покидать команду.



Ранее появились слухи о возможном увольнении Сетьена. В качестве главного претендента на тренерское кресло называется бывший полузащитник команды Хави Эрнандес, работающий в Катаре.



"Естественно, я вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне. Дело не только в результате команды, но и в восприятии работы, была ли она сделана хорошо или нет. Я хочу, чтобы мою работу оценивали именно так.



Мы ещё многого можем добиться в нынешнем сезоне. Но, конечно, я думаю, как буду работать в следующем сезоне", - цитирует Сетьена Sport.es.