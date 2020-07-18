Бэйл признан болельщиками "Реала" худшим игроком сезона, Бензема - лидер голосования

Болельщики " Реала " в голосовании за лучших игроков сезона меньше всего выбирали нападающего команды Гарета Бэйла.

Фото: globallookpress.com

В тройку лучших вошли Карим Бензема, Серхио Рамос и Тибо Куртуа соответственно.



Предпоследний в списке - хавбек Хамес Родригес, который наряду с Бэйлом провел в текущем сезоне очень мало игр.



Эден Азар, на которого возлагают большие надежды, занял 20-ю строчку. Напомним, бельгиец получал травмы и пропустил много матчей.



Источник: Marca