В тройку лучших вошли Карим Бензема, Серхио Рамос и Тибо Куртуа соответственно.
Предпоследний в списке - хавбек Хамес Родригес, который наряду с Бэйлом провел в текущем сезоне очень мало игр.
Эден Азар, на которого возлагают большие надежды, занял 20-ю строчку. Напомним, бельгиец получал травмы и пропустил много матчей.
Источник: Marca
Бэйл признан болельщиками "Реала" худшим игроком сезона, Бензема - лидер голосования
Болельщики "Реала" в голосовании за лучших игроков сезона меньше всего выбирали нападающего команды Гарета Бэйла.
Фото: globallookpress.com
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