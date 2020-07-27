Как сообщает El Mundo Deportivo, футболист не оповестил об этом клуб. Артур не хочет возвращаться и играть за "Барселону" в оставшихся матчах Лиги чемпионов.
Артур со следующего сезона будет выступать за "Ювентус". К туринскому клубу бразилец сможет присоединиться после завершения Лиги чемпионов.
Артур улетел в Бразилию, не оповестив об этом "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Артур улетел в Бразилию.
Global Look Press
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