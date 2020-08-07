29-летний российский хавбек имел предложение от одного из двух клубов - ЦСКА или "Спартака". Черышев отклонил предложение, так как намерен остаться в "Валенсии".
В минувшем сезоне Ла Лиги Черышев в составе "Валенсии" провел 24 матча и забил 1 мяч.
Источник: SuperDeporte
Черышев отклонил предложение московского клуба
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не намерен покидать Испанию.
Фото: ФК "Валенсия"
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