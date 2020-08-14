Сетьен: покину ли я "Барселону"? Сейчас слишком рано об этом говорить

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал информацию о возможной своей отставке.

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"Я думаю, что сейчас слишком рано говорить о том, останусь ли я в клубе или нет. Реальность такова, что это не зависит от меня", - сказал Сетьен.



В 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" со счетом 2:8.



Ранее появилась информация, что руководство каталонского клуба в ближайшее время уволит Сетьена. "Барселона" рассматривает кандидатуры Хави, Кумана и Почеттино на пост главного тренера команды.



Источник: Movistar