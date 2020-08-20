Как сообщает RAC1, аргентинец в личной беседе с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом сообщил, что желает покинуть клуб. Месси разочарован вылетом из Лиги чемпионов и действиями руководства.
Отмечается, что 33-летний аргентинец при этом понимает, что, учитывая контрактные обязательства, ему будет нелегко покинуть "Барсу".
В прошлом сезоне на счету Месси 31 гол и 26 результативных передач в 44 матчах.
Источник: Месси сообщил Куману, что не видит себя в "Барселоне"
Форвард "Барселоны" Лионель Месси намерен покинуть клуб.
Фото: Marca
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