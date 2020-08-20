Источник: Месси сообщил Куману, что не видит себя в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси намерен покинуть клуб.

Фото: Marca

Как сообщает RAC1, аргентинец в личной беседе с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом сообщил, что желает покинуть клуб. Месси разочарован вылетом из Лиги чемпионов и действиями руководства.



Отмечается, что 33-летний аргентинец при этом понимает, что, учитывая контрактные обязательства, ему будет нелегко покинуть "Барсу".



В прошлом сезоне на счету Месси 31 гол и 26 результативных передач в 44 матчах.