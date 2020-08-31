Отец Месси пытается договориться с "Барселоной" о мирном уходе сына из команды

Хорхе Месси, агент форварда "Барселоны" Лионеля Месси, проведет встречу с руководством клуба.

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2 сентября он и президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу встретятся для обсуждения будущего Месси. Напомним, футболист хочет покинуть клуб этим летом.



Отец аргентинца попытается договориться с клубом в мирном ключе, чтобы Месси-младший смог покинуть "Барселону" на правах свободного агента.



В "Барселоне" не хотят отпускать футболиста бесплатно. Клуб хочет, чтобы за него заплатили сумму отступных — 700 млн евро.



Источник: Mundo Deportivo