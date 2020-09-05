Источник: Видаль согласовал с "Интером" двухлетний контракт

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль в ближайшее время станет игроком "Интера".

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает источник, 33-летний чилиец расторгнет контракт с действующим клубом и подпишет соглашение с "Интером" сроком на два года.



Чилиец будет получать в итальянской команде 6 млн евро в год, а также футболист просит о выплате 2-3 млн евро в качестве подписного бонуса.



В минувшем сезоне Видаль провёл 43 матча за "Барселону" во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.