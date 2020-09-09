Агент Коутиньо: Филиппе останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо ближайший сезон проведет в клубе из столицы Каталонии.
Фото: ФК "Барселона"
Об этом сообщил агент футболиста Киа Джурабчиан.

— Да, Филиппе продолжит играть за "Барселону". Наставник команды Рональд Куман позвонил ему после финала Лиги чемпионов, сообщив, что нуждается в нём на предстоящий сезон.

Всё показывает на то, что испанский клуб сильно изменился. Теперь Коутиньо, Гризманн и Дембеле станут важной частью команды в предстоящем сезоне, — рассказал Джурабчиан в интервью TalkSport.

Также агент добавил, что Коутиньо даже прервал свой отпуск, чтобы начать тренировки с командой на год раньше.

Прошлый сезон Коутиньо провёл в составе "Баварии", выиграв чемпионат Германии и Лигу чемпионов, а также поучаствовав в разгроме "Барселоны" (8:2) в 1/4 финала главного клубного турнира, забив два гола и отдав голевую передачу.

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Теги: Барселона Коутиньо
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