Встреча закончилась со счётом 4:2. Первый тайм закончился при равном счёте 2:2. У гостей дублем отметился Моралес, а у хозяев отличились габриэль и Гомес.
Во втором тайме у "Валенсии" дублем отметился Вальехо. При этом в первом случае ему помог отличиться российский полузащитник Денис Черышев. Он отдал результативную передачу уже спустя четыре минуты после выхода на поле на замену.
Валенсия – Леванте 4:2
Чемпионат Испании. 1 тур
Голы: Моралес, 1, Паулиста, 12, Моралес, 36, Гомес, 39, Вальехо, 75, 90+4
Валенсия: Доменек, Гайя, Мангала (Дьякаби, 17), Паулиста, Васс, Гедеш (Черышев, 71), Кондогбиа, Эскердо (Рачич, 72), Муса (Собрино, 88), Ин (Вальехо, 71), Гомес
Леванте: Фернандес, Дуарте (Коке, 85), Мирамон, Клерк, Пьер, Барди (Вукчевич, 76), Радоя (Постиго, 85), Мелеро (Фрутос, 76), Кампанья, Моралес, Леон (Гомес, 60)
Предупреждения: Радоя, 52, Пьер, 63, Рачич, 89, Кампанья, 90+5
Результативная передача Черышева помогла "Валенсии" обыграть "Леванте"
"Валенсия" стартовала в Примере с победы в городском дерби с "Леванте".
Фото: ФК "Валенсия"
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