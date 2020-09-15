Суарес, который близок к уходу из "Барселоны", попал в заявку на товарищеский матч каталонцев

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес попал в заявку команды на товарищеский матч с "Жироной".

Global Look Press

Встреча пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.



Напомним, ранее сообщалось о том, что уругваец близок к переходу в "Ювентус". Однако позже появилась информация, что трансфер под угрозой срыва из-за того, что Суарес не успеет получить итальянское гражданства до закрытия регистрационного периода. Об интересе к форварду также сообщалось со стороны "Атлетико".



В прошлом сезоне Суарес провел 28 игр, в которых забил 16 голов.



Источник: Marca