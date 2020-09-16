Федерация футбола Испании пока не может допустить нидерландского специалиста к официальным поединкам, так как "Барселона" еще не согласовала с Кике Сетьеном компенсацию за досрочное расторжение контракта.
В первом туре Ла Лиги "Барселона" сыграет с "Вильярреалом". Матч пройдет 26 или 27 сентября.
Источник: Cadena COPE
Куман может пропустить первый тур Ла Лиги
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман пока не получил разрешения находиться на скамейке запасных в официальных матчах.
Фото: ФК "Барселона"
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