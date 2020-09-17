Сетьен будет судиться с "Барселоной"

Кике Сетьен официально уволен с поста главного тренера "Барселоны".

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Специалист в своем заявлении, опубликованном в твиттере, сообщил, что подаст на "Барселону" в суд. Сетьен со своим тренерским штабом спустя месяц молчания со стороны руководства клуба получили официальные сообщения об увольнении.



Как сообщают испанские СМИ, Сетьен хочет получить от "Барселоны" 4 млн евро.



Напомним, Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, сменив на посту Эрнесто Вальверде.



В августе новым главным тренером каталонской команды был назначен голландский специалист Роналд Куман.