Спортивный директор "Ювентуса" сообщил, что Суарес не перейдёт в туринский клуб

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о ситуации с возможным переходом в туринский клуб форварда "Барселоны" Луиса Суареса.



Фото: Marca

Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет приобрести Суареса, от которого фактически отказалась "Барселона". Но, по словам Паратичи, туринцы не подпишут контракт с уругвайцем.



Суарес намеревался получить итальянское гражданство и даже сдал тест на знание языка. Но в итоге Суарес не успеет получить итальянский паспорт до закрытия трансферного окна.



"Суарес больше не является нашей целью, он не успеет получить паспорт. Мы оценивали такой вариант, но Суарес никогда не был очень близок к переходу", - приводит слова Паратичи Sky Sports.