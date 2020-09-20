Источник: ПАОК пытается купить защитника "Барселоны"

Соперник "Краснодара" по раунду плей-офф ЛЧ экстренно усиливает состав.
Фото: AFP
По информации испанских СМИ, ПАОК ведет переговоры по переходу сенегальского защитника "Барселоны" Муссы Ваге. Греческий клуб хочет успеть заявить новичка на Лигу чемпионов, последним сроком дозаявок является сегодняшний день. Как сообщают СМИ Греции, футболист уже прилетел в Салоники.

21-летний сенегалец Мусса Ваге перешел в систему "Барсы" в августе 2018 года и год провел в "Барселоне Б". За основную команду он сыграл 6 встреч и отметился в протоколе одной желтой карточкой. 22 сентября ПАОК сыграет с "Краснодаром" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в борьбе за путевку в групповой турнир ЛЧ.






Источник: Marca

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Теги: ПАОК Барселона Зарубежные трансферы
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