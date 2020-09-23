Суарес будет зарабатывать в "Атлетико" 10 млн евро в год

Стала известна зарплата нападающего Луиса Суареса в "Атлетико".

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33-летний форвард в новом клубе будет зарабатывать 10 млн евро в год, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Луис Суарес подписал двухлетний контракт с "Атлетико".



В прошлом сезоне Суарес в составе "Барселоны" провел 36 матчей во всех турнирах в которых забил 21 мяч.