33-летний форвард в новом клубе будет зарабатывать 10 млн евро в год, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Луис Суарес подписал двухлетний контракт с "Атлетико".
В прошлом сезоне Суарес в составе "Барселоны" провел 36 матчей во всех турнирах в которых забил 21 мяч.
Суарес будет зарабатывать в "Атлетико" 10 млн евро в год
Стала известна зарплата нападающего Луиса Суареса в "Атлетико".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!