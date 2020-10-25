Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо получил повреждение.

Фото: ФК "Барселона"
Сообщается, что 28-летний футболист прошёл медицинское обследование, в ходе которого у бразильца было выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления Коутиньо не сообщаются.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата полузащитник принял участие в 5-и встречах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. "Барселона" же с 7-ю очками после 5-и матчей занимает 12-е место в Примере.

Источник: Официальный сайт ФК "Барселона"

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Теги: Коутиньо Барселона
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