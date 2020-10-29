Экс-футболист "Зенита" Ригони - о переходе в "Эльче": мне нужно было уехать из России

Полузащитник "Эльче" Эмилиано Ригони объяснил свое решение о переходе в аренду в испанский клуб из " Зенита ".

Фото: ФК "Эльче"

"Мне лично нужно было уехать из России. У меня были предложения из Испании и Италии. Я выбрал "Эльче", потому что здесь работает аргентинский тренер, которого я уже знал. Мне с самого начала этот проект показался хорошим.



Все было сделано в последнюю минуту. Но это хорошие изменения для меня, потому что это амбициозный проект, и он будет постепенно расти.



Разница в чемпионатах лишь в том, что футбол здесь более техничный, в отличие от Италии и России. Я чувствую себя хорошо, учитывая то игровое время, которое уже получил", - сказал Ригони во время своей сегодняшней презентации.



Источник: телеграм-канал "Западные СМИ о российском футболе"