Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне решил предоставить отдых уругвайскому форварду перед матчами с "Локомотивом" в Лиге чемпионов и "Барселоной" в чемпионате Испании.
В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний Суарес в составе "Атлетико" провел 5 матчей и забил 4 мяча.
Поединок "Локомотив" - "Атлетико" состоится 3 ноября.
Суарес получил отдых перед матчем с "Локомотивом"
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес не включен в заявку на поединок 8-го тура Ла Лиги с "Осасуной".
Фото: ФК "Атлетико"
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