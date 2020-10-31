"Барселона" рискует стать банкротом

Руководство "Барселоны" обеспокоено финансовым состоянием клуба.

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Каталонский клуб может стать банкротом, если не договорится о сокращении зарплат с игроками до конца следующей недели, информирует AS.



Переговоры между сторонами уже идут. Главный вопрос - сократить зарплатную ведомость до 190 миллионов евро.



Как отмечает источник, если клуб и игроки не придут к согласию, то руководство "Барселоны" начнет процедуру банкротства в январе 2021 года.