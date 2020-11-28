"Реал" уступил на своем поле "Алавесу", мадридцы не могут победить в Ла Лиге 3 матча подряд

В матче 11 тура Ла Лиги мадридский "Реал" уступил дома "Алавесу" со счетом 1:2.

Фото: AFP

"Реал" проиграл 1:2 "Алавесу" в домашней встрече 11 тура чемпионата Испании. Уже на 5 минуте форвард гостей Лукас Перес забил Тибо Куртуа с пенальти, назначенного за игру рукой Начо. В начале второго тайма Хоселу дальним ударом удвоил счет после ошибки вратаря мадридцев. На 86 минуте Каземиро сумел отыграть один мяч, но это не спасло "Реал" от поражения.



"Королевский клуб" набрал только 1 очко в последних трех турах Ла Лиги и с 17 очками после 10 матчей находится на промежуточной 4 позиции. В активе "Алавеса" 13 баллов после 11 проведенных игр и текущее 9 место.



Чемпионат Испании



11 тур



Реал - Алавес 1:2 (0:1)



Голы: Перес (пен.), 5, Хоселу, 49, Каземиро, 86