Коутиньо может покинуть "Барселону" из-за его большой зарплаты

"Барселона" намерена продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.
Фото: ФК "Барселона"
По данным источника, причиной такого решения руководства каталонского клуба стала большая зарплата игрока, которая существенно увеличивает уровень расходов сине-гранатовых на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, полузащитник "Барсы" Педри заметно прогрессирует и рассматривается как более предпочитаемый вариант Коутиньо.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 9 матчей в испанском чемпионате и 2 игры в Лиге чемпионов. В них он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Diari Ara

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Теги: Коутиньо Барселона
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