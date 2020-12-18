Коутиньо может покинуть "Барселону" из-за его большой зарплаты

"Барселона" намерена продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Фото: ФК "Барселона"

По данным источника, причиной такого решения руководства каталонского клуба стала большая зарплата игрока, которая существенно увеличивает уровень расходов сине-гранатовых на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, полузащитник "Барсы" Педри заметно прогрессирует и рассматривается как более предпочитаемый вариант Коутиньо.



В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 9 матчей в испанском чемпионате и 2 игры в Лиге чемпионов. В них он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.



Источник: Diari Ara