"Я не скажу ничего нового о нем. Все знают, каким великим игроком является Суарес. Это один из величайших бомбардиров в истории футбола.
Его переход добавил команде огромный опыт. Суарес – пример для многих молодых игроков, находящихся в нашей команде. Он дал нам огромный скачок в качестве", - заявил Сересо.
Луис Суарес перешел в состав мадридского "Атлетико" в сентябре этого года из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Суарес сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав одну результативную передачу.
"Атлетико" идет на первом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав после 13-ти матчей 32 очка. Столько же очков у мадридского "Реала", но у команды Зидана сыграно на две игры больше, чем у "матрасников".
Источник: As
Президент "Атлетико": Суарес - один из величайших бомбардиров в истории футбола
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал игру уругвайского нападающего Луиса Суареса.
Фото: "Getty Images"
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