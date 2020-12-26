Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился воспоминаниями о совместной работе с Хосепом Гвардиолой и Луисом Энрике.

Фото: ФК "Барселона"

Оба специалиста в разные годы возглавляли клуб из Каталонии.



"У Пепа Гвардиолы есть нечто особенное. Он заставляет игрока видеть всё другими глазами, он удивительным образом готовится к матчам, его команды отлично защищаются и атакуют. Мне повезло, что я тренировался у него и Луиса Энрике. Они лучшие тренеры в моей карьере", - приводит слова Месси La Sexta.



Напомним, что на данный момент "Барселону" возглавляет голландский специалист Рональд Куман. В нынешнем сезоне испанской Примеры 33-летний капитан сине-гранатовых принял участие в 14-и встречах и отличился в них 7-ю голами (2 - с пенальти) и одной результативной передачей.