Месси и Суарес могут вместе перейти в клуб MLS

Бывшие одноклубники форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес могут воссоединиться в "Интере Майами".
Фото: Getty Images
"Интер Майами" интересуется возможностью трансфера нападающих испанских клубов "Барселоны" и "Атлетико" Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщают СМИ. Совладельцем клуба из штата Флорида является экс-игрок сборной Англии, "МЮ" и "Реала" Дэвид Бекхэм.

Предполагается, что переход футболистов, ранее вместе выступавших за "Барселону", может произойти летом 2022 года по истечении срока контракта Суареса с "Атлетико". Соглашение Месси с каталонским клубом заканчивается летом 2021 года. Ранее аргентинский форвард заявлял, что хотел бы поиграть в MLS.

Источник: Goal со ссылкой на Catalunya Radio

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Теги: Ла Лига Барселона Атлетико Месси Суарес Зарубежные трансферы
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