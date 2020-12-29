"Барселона" не смогла обыграть "Эйбар"

В матче 16 тура Ла Лиги "Барселона" на своем стадионе принимала "Эйбар".

Фото: AFP

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Отметим, что "Барселона" на 8-й минуте не смогла реализовать пенальти: Мартин Брэйтуэйт пробил мимо ворот.



"Барселона" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.



Чемпионат Испании



16 тур



"Барселона" - "Эйбар" - 1:1



Голы: Дембеле, 67 - Кике Гарсия, 57.